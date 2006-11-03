Национальная политика - основа устойчивого развития государства

На такую тему 3 ноября в столице открылся международный семинар. В пленарном заседании принимают участие известные учёные, представители государственных служб, вузов, а также общественные деятели Беларуси, Казахстана и России. Участники обмениваются мнениями о реализации национальной политики и национальной идеи в этих дружественных странах. Организаторы мероприятия - Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Посольство Казахстана в нашей стране. Отметим, что Беларусь и Казахстан связывают долгие двухсторонние отношения. Равноправное партнёрство осуществляется практически по всем направлениям, включая образование и науку.