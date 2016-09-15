Новости Беларуси. Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Кыргызстан. Самолет белорусского лидера из национального аэропорта «Минск» вылетел в Бишкек сегодня днем.

Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, которое состоится завтра в столице Кыргызстана. Повестка дня заседания включает около 15 вопросов. Лидеры стран СНГ рассмотрят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и другими проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы, конвенцию о межрегиональном сотрудничестве и ряд других вопросов.

Особое внимание главы государств обратят на адаптацию Содружества к современным реалиям.

Как ожидается, на заседании будет принят ряд заявлений, в том числе в связи с 25-летием СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.