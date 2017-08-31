Прямой эфир

Беларусь поможет построить во Вьетнаме метро и Национальную библиотеку

31 августа 2017 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь поможет построить во Вьетнаме метро и Национальную библиотеку. Такая идея возникла после посещения белорусского «алмаза знаний». Сейчас решается вопрос, будут белорусские специалисты участвовать в строительстве или проектировать объекты.

Столицы двух государств являются городами-побратимами. Совместные проекты помогут укрепить дружбу.

Беларусь поможет построить во Вьетнаме метро и Национальную библиотеку-1

Ле Ань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Белаурсь:
Белорусская сторона будет участвовать в конкурсе на проектирование и строительство метро и других сооружений во Вьетнаме. Кроме того, белорусская сторона может помочь в строительстве Национальной библиотеке в Ханое.

Беларусь и Вьетнам – давние торговые партнеры. Кроме отечественных тракторов и удобрений в эту страны мы поставляем лекарства и продукты питания.

# Беларусь-Вьетнам

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран участниц «Восточного партнерства» и Вышеградской группы
31 августа 2017 06:12

Беларусь примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран участниц «Восточного партнерства» и Вышеградской группы

О чем президенты Беларуси и России разговаривали по телефону 30 августа
30 августа 2017 11:58

О чем президенты Беларуси и России разговаривали по телефону 30 августа

Создание хороших условий для жизни обоих народов: встреча в Минске вице-премьера Беларуси с вице-маршалом сейма Польши
30 августа 2017 11:52

Создание хороших условий для жизни обоих народов: встреча в Минске вице-премьера Беларуси с вице-маршалом сейма Польши