Новости Беларуси. Беларусь поможет построить во Вьетнаме метро и Национальную библиотеку. Такая идея возникла после посещения белорусского «алмаза знаний». Сейчас решается вопрос, будут белорусские специалисты участвовать в строительстве или проектировать объекты.

Ле Ань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Белаурсь:

Белорусская сторона будет участвовать в конкурсе на проектирование и строительство метро и других сооружений во Вьетнаме. Кроме того, белорусская сторона может помочь в строительстве Национальной библиотеке в Ханое.

Беларусь и Вьетнам – давние торговые партнеры. Кроме отечественных тракторов и удобрений в эту страны мы поставляем лекарства и продукты питания.