Сотрудничество с государствами Африки и развитие регионов Беларуси: встреча Александра Лукашенко с Виктором Шейманом

Новости Беларуси. Сотрудничество с государствами Африки и развитие регионов Беларуси. Эти темы 31 августа стали главными во время рабочей встречи главы государства с управляющим делами Президента Виктором Шейманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый вопрос – положение дел в Оршанском регионе. Этот город и район должны стать примером для развития других райцентров страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо прежде всего обратить внимание на промышленные предприятия. Они все должны быть восстановлены. И люди должны там работать, потому что в первом приближении мы сделали вывод о том, что они все нам нужны, они все выпускают продукцию, которая нам нужна. В этом году существенно улучшить ситуацию в Орше. Это приведет к решению трех основных социальных вопросов: занятости, заработной платы. Еще и отразится на ценообразовании, на ценах в магазинах и так далее.
Ранее Президентом был дан ряд поручений. Во время послания к Парламенту и народу Александр Лукашенко потребовал реанимировать промышленный потенциал района, создать все условия для жизни людей. Такие города, как Орша должны стать своеобразными региональными столицами.
Уже сейчас заметно улучшилось положение на ранее убыточном Оршанском инструментальном заводе: разгружены склады, разработана комплексная программа средне- и долгосрочного развития.
Вторая тема – создание точек опоры на самом жарком континенте планеты. Белорусско-африканское сотрудничество курирует управляющий делами Президента. Главе государства Виктор Шейман доложил о результатах своего делового визита в африканские страны.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Египет – наш традиционный партнер, Судан должен стать опорой Беларуси в Центральной и Восточной Африке. В начале года глава государства посетил эти страны. Теперь предстоит определить государства для сотрудничества на Юге и Юго-западе Африки. Это перспективный рынок для белорусских товаров.