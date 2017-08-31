Сотрудничество с государствами Африки и развитие регионов Беларуси: встреча Александра Лукашенко с Виктором Шейманом

Новости Беларуси. Сотрудничество с государствами Африки и развитие регионов Беларуси. Эти темы 31 августа стали главными во время рабочей встречи главы государства с управляющим делами Президента Виктором Шейманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый вопрос – положение дел в Оршанском регионе. Этот город и район должны стать примером для развития других райцентров страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо прежде всего обратить внимание на промышленные предприятия. Они все должны быть восстановлены. И люди должны там работать, потому что в первом приближении мы сделали вывод о том, что они все нам нужны, они все выпускают продукцию, которая нам нужна. В этом году существенно улучшить ситуацию в Орше. Это приведет к решению трех основных социальных вопросов: занятости, заработной платы. Еще и отразится на ценообразовании, на ценах в магазинах и так далее.