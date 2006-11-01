На территории Беларуси и России введена миграционная карта единого образца

Документ заполняют иностранные граждане и лица без гражданства при въезде на территорию Союзного государства. Для Беларуси - это новый институт, в России же процедура действует с 2003 года. Межправительственное соглашение об использовании единой миграционной карты было подписано два года назад. Это новый шаг на пути союзного строительства. Введение миграционной карты необходимо для того, чтобы отслеживать ситуацию: сколько иностранных граждан въехало, с какой целью и когда они убыли с территории Союзного государства. Для обмена информацией между милицейскими ведомствами двух стран создан автоматизированный банк данных.