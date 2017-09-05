На строительство жилья с господдержкой белорусские банки дополнительно направят 500 миллионов рублей

Новости Беларуси. Объём квадратных метров для льготников в 2017 году увеличат на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причём кредитованием льготного строительства должны заняться все банки. С одной стороны – это создаст благоприятные условия для развития конкуренции, с другой – банкам выгодно участвовать в финансовом механизме с государственными гарантиями.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Есть источник в банковском секторе. Это 135 миллионов, плюс 500 миллионов белорусских рублей добавляем. Есть финансовый инструмент, а модель и механизм должны отработать в ближайшее время, чтобы вовлечь участников в строительный процесс по 240 указу. Это главная задача правительства и Министерства архитектуры, строительства как регулятора.