«Мы очень ждём вашего визита в конце февраля»: Филиппо Ломбарди на встрече в Палате представителей Беларуси

Новости Беларуси. 4 февраля команда Президента Беларуси разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии со счетом 11:4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед тем как направиться в «Чижовка-Арену», гости из Швейцарии побывали в Палате представителей. На встрече говорили о парламентском сотрудничестве и в целом о необходимости развития диалога между странами, причем по любым направлениям: экономическим, торговым, кредитно-инвестиционным и культурным. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Как известно, уже в феврале состоится визит белорусской парламентской делегации в Швейцарию.

Филиппо Ломбарди, председатель Комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации:

Хочу выразить благодарность от имени швейцарской делегации за прекрасную организацию и взаимодействие в ходе Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске этим летом. Она дала основу для создания группы дружбы Швейцария – Беларусь в парламенте нашей страны. И, конечно, мы очень ждем вашего визита в конце февраля. Мы сделаем всё возможное, чтобы организовать плодотворные и содержательные встречи.