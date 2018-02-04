«Мы очень ждём вашего визита в конце февраля»: Филиппо Ломбарди на встрече в Палате представителей Беларуси

Новости Беларуси. 4 февраля команда Президента Беларуси разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии со счетом 11:4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 4 февраля команда Президента Беларуси разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии со счетом 11:4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед тем как направиться в «Чижовка-Арену», гости из Швейцарии побывали в Палате представителей. На встрече говорили о парламентском сотрудничестве и в целом о необходимости развития диалога между странами, причем по любым направлениям: экономическим, торговым, кредитно-инвестиционным и культурным. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Как известно, уже в феврале состоится визит белорусской парламентской делегации в Швейцарию.
Филиппо Ломбарди, председатель Комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации:
Хочу выразить благодарность от имени швейцарской делегации за прекрасную организацию и взаимодействие в ходе Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске этим летом. Она дала основу для создания группы дружбы Швейцария – Беларусь в парламенте нашей страны. И, конечно, мы очень ждем вашего визита в конце февраля. Мы сделаем всё возможное, чтобы организовать плодотворные и содержательные встречи.
Отметим, что впервые за 25 лет дипломатических отношений двух стран в швейцарском парламенте создана группа дружбы с Беларусью. Ее сопредседателем является Филиппо Ломбарди. Политик к тому же руководит небезызвестным на родине хоккейным клубом «Амбри-Пиотта». Не без его поддержки состоялась и сегодняшняя встреча на минском льду.