Об этом глава миссии МВФ по Республике Беларусь Крис Джарвис заявил на пресс-конференции по итогам работы очередной миссии МВФ.

Крис Джарвис, глава миссии МВФ по Республике Беларусь:

Я считаю, что необходимо договорится о серьезной новой программе, настолько серьезной, чтобы можно было решить те проблемы, с которыми сталкивается страна.

Позвольте мне сначала оговориться, что МВФ не выдвигает политические условия для своих кредитов. Мы стараемся подготовить самую лучшую экономическую программу, которую можем, и в случае достижения договоренностей с представителя государства, мы предлагаем эту программу на утверждение Исполнительного совета МВФ. Там представлены все государства-члены МВФ. В частности, Республика Беларусь в Исполнительном совете представлена исполнительным директором, господином Кикенсом из Бельгии и его заместителем, господином Прадером из Австрии, который принимал участие в наших переговорах.

Могу сказать следующее: когда проходило последнее заседание Исполнительного совета по Республике Беларусь, когда исполнительный директор последний раз высказывал свое мнение, они заявили, что готовы поддержать программу, которая предусматривает серьезные экономические и структурные меры. Это заседание состоялось в марте. С тех пор вопрос Республики Беларусь на заседаниях Исполнительного совета МВФ не поднимался, поэтому никакой новой информации у меня нет.

Я могу озвучить только то, что было сказано директорами ранее.

Крис Джарвис, глава миссии МВФ по Республике Беларусь:

Одна из характеристик прошлой программы – она была очень краткосрочной. Она была рассчитана примерно на 15 месяцев. Упор в рамках этой программы делался на макроэкономическую политику. Если речь пойдет о новой программе с Республикой Беларусь, то, скорее всего, это будет долгосрочная программа, рассчитанная на трехлетний период. И в рамках этой программы будет рассматриваться целый перечень серьезных структурных преобразований.

Позвольте мне обозначить пару из них. В банковской сфере необходимо будет обеспечить формирование хорошо работающего банка развития. Собственно говоря, на этот банк ляжет предоставление новых кредитов в рамках государственных программ, которые сейчас по субсидированным ставкам предоставляются коммерческими банками.

В отношении приватизации мы очень большое внимание на Национальное агентство по инвестициям и приватизациям, которое сейчас формируется. Мы считаем, что это будет способом добиться максимально эффективной приватизации предприятий с максимальной отдачей для страны.

Реформа предприятий – гораздо более широкая сама по себе тема. На данном этапе мы находимся на очень ранней стадии переговоров по этому вопросу. В целом, мы считаем, что в отношении предприятий действует слишком большой перечень контрольных или плановых показателей, которые иногда противоречат друг другу или накладываются один на одного. Мы хотели бы, чтобы у предприятий была большая свобода действий и больше стимулов, чтобы работать рентабельно и прибыльно.

Крис Джарвис, глава миссии МВФ по Республике Беларусь:

Если брать действующую в настоящий момент политику, то Национальный банк не проводит интервенции в поддержку обменного курса. В данном случае я не вижу каких-либо финансовых соображений или факторов, которые делали такую политику неустойчивой с точки зрения того, что интервенция не проводится.

Можно сказать проще. Действующий порядок может сохраняться в течение неограниченного количества времени при условии, что национальный банк не будет тратить валютные резервы для поддержки обменного курса.

Но, при этом, я вижу, что при действующем порядке существуют определенные издержки. Сейчас люди не хотят продавать иностранную валюту. В результате возникает дефицит иностранной валюты, которую можно было бы приобрести по официальному курсу. При этом, хорошо известно, что купля-продажа валюты происходит по обменному курсу, который сильно отличается от официального. Но это происходит в очень непрозрачной форме. Не исключено, что существует несколько обменных курсов, что приводит к перекосам. Кроме того, ни Правительство, ни Национальный банк не имеют четкого представления о том, что можно было назвать реальным рыночным обменным курсом. Это осложняем работу по формированию правильной экономической политики, поскольку обменный курс является важным показателем.

На наш взгляд, преимущества плавающего обменного курса состоят в том, что все будут знать чему этот курс равняется, и курс будет определятся в результате спроса и предложения.

Крис Джарвис, глава миссии МВФ по Республике Беларусь:

В марте, до возникновения кризиса, мы подготовили доклад персонала МВФ, который был опубликован. И в этом докладе было четко обозначено, что мы испытываем серьезное беспокойство относительного того, в каком направлении движется экономическая политика. В том числе и в отношении ряда решений, которые привели к возникновению кризиса.

Будет также справедливым сказать, что текущий кризис оказался сильнее и развивался гораздо быстрее, чем мы могли предположить. Именно по этой причине мы столько внимание уделяем составлению всестороннего комплексного плана, который позволит этот кризис преодолеть.

Крис Джарвис, глава миссии МВФ по Республике Беларусь:

Вопрос по поводу платежеспособности мне часто задают аналитики финансового рынка. Я считаю, что Республика Беларусь платежеспособна и может погасить свой долг. И от Правительства, и от Национального банка в наш адрес, и в адрес кредиторов поступили заверения, что долг будет погашаться.

Существуют серьезные и объективные предпосылки, факторы, которые позволяют в это поверить.

Что касается внешнего долга, то он, в целом, управляем. Как и управляемы и платежи по внешнему долгу.

В целом, платежеспособность Республики Беларусь, ее возможность погашать внешний долг зависит от уровня экономического управления. Поэтому рекомендуемые нами меры, политика, которая позволит преодолеть, также позволит Республике Беларусь обслуживать свой внешний долг.

Но в настоящий момент те рекомендации, которые мы даем, в большей степени сосредоточены на внутренних факторах и аспектах, связанных с кризисом. Мы обращаем внимание на такие факторы, как инфляция, обменный курс, дефицит счета текущих операций. Мы высказываем беспокойства в связи с тем, что происходит в реальном секторе экономики.

Задача ставится таким образом, чтобы преодолеть кризис с минимальными издержками благосостояния и доходов граждан республики.

Крис Джарвис, глава миссии МВФ по Республике Беларусь:

Я хочу, чтобы вы четко понимали, что те меры экономической политики, которые я сегодня озвучил, это наши рекомендации. Их нельзя назвать мерами, с которыми согласилась Республика Беларусь. У нас пока еще продолжаются переговоры и с Правительством, и с Национальным банком относительно того, как эта политика должна выглядеть. Эти переговоры займут какое-то время. Но, при этом, я наблюдаю со стороны, что и у представителей Национального банка, и у представителей Правительства очень серьезные намерения разработать такой план, который позволит добиться стабилизации. Речь идет о лицах, которые сами являются гражданами Республики Беларусь и которые всеми силами стараются добиться стабилизации экономической ситуации.

Крис Джарвис, глава миссии МВФ по Республике Беларусь:

Что касается объемов возможной помощи, то в рамках визита существенных переговоров по этому вопросу не происходило. Это связано с тем, что объем такой помощи будет зависеть от состояние и потребностей платежного баланса Республики Беларусь, а также от серьезности тех мероприятий, которые предусмотрены программой. Мы не так далеко продвинулись в наших переговорах, чтобы обсуждать размеры или объемы финансовой помощи.