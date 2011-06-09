МИД Беларуси прокомментировал отказ ЕС в выдаче виз белорусским журналистам

Накануне наша делегация не смогла принять участие в конференции ОБСЕ в Вильнюсе, даже несмотря на наличие официального приглашения.

Литва отказала представителям Белорусского союза журналистов в предоставлении визы, сославшись на санкции Евросоюза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По мнению белорусской стороны, этим шагом ЕС откровенно продемонстрировал пренебрежительное отношение к своим добровольно взятым международным обязательствам.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Наши европейские партнёры за набором стандартных лозунгов прячут своё желание выступать в качестве директивных менторов, оставляя Беларуси роль послушного и покорного ученика. Их искренне удивляет принципиальная готовность Беларуси вести диалог исключительно на равноправной основе и с учётом интересов всех сторон.