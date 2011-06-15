Кто контролирует ведущие российские телеканалы

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям подготовило Отраслевой доклад «Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2011» Официальная презентация состоялась на расширенном заседании Коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 11-12 мая 2011 года.

«Первый канал». В число акционеров ОАО «Первый канал» по-прежнему входят три государственные структуры – Госкомимущество, ФГУП «ИТАР-ТАСС» и ФГУП «Телевизионный технический центр», на долю которых в совокупности приходится 51% акций, а также две частные организации – ООО «Бетас» и ЗАО «ОРТ-КБ». О собственниках ООО «Бетас» ничего неизвестно; что же касается ЗАО «ОРТ-КБ», владеющего 38% акций ОАО «Первый канал», то учредителями этой организации являются зарубежные компании – «Rosiera Investments Ltd», «Tesina Trading & Investments Ltd», «Palmeron Holdings Ltd», «Galenica Holdings Ltd» и «Allport Investments Ltd» – по 20% акций на каждую. Перечень юридических или физических лиц, стоящих за указанными Limited Companies, выяснить не представляется возможным, поскольку эти пять организаций не являются резидентами Российской Федерации.

ВГТРК. ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная

компания» имеет наиболее понятную и прозрачную организацию структуры собственности среди всех предприятий-учредителей федеральных телеканалов. Государственное ФГУП ВГТРК на 100% является собственностью правительства России.

«Газпром-Медиа». ОАО «Газпром-Медиа» напрямую является держателем акций толь-

ко одного предприятия – ОАО «Телекомпания НТВ», контрольный пакет составляет 50,3%. Собственником ОАО «ТНТ-Телесеть» «Газпром-Медиа» формально не является. Контрольный пакет акций (51,82%) «ТНТ-Телесеть» принадлежит ООО «Аура-Медиа», которое, в свою очередь, на 99,94% принадлежит ООО «Газпром-Медиа Холдинг».

Очевидно только то, что все эти предприятия так или иначе связаны через конечного бенефициара – ОАО «Газпром», сообщает ctv.by.