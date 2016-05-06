Молочный, цементный, металлургический – какие заводы награждены Правительством за качество продукции

Новости Беларуси. Высокое качество продукции – решающий фактор в повышении конкурентоспособности страны на внешних рынках. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков на церемонии вручения Премии Правительства за достижения в области качества.

Звание лауреатов удостоены 6 организаций. Еще 18 предприятий получили премию повторно. При выборе победителей оценивались экспортные показатели, эффективность политики маркетинга и использование прогрессивных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Важнейшей задачей сбалансированного развития национальной экономики является задача по повышению экспортных возможностей страны. Критериями реализации данного приоритета является рост доли белорусских товаров и услуг на мировом рынке, обеспечение положительного сальдо внешней торговли, диверсификация экспорта. Этим критериям соответствуют многие победители конкурса, поставляющие на экспорт более 80% своей продукции.

Конкурс на Премию Правительства в области качества проводится с 1999 года. За 17 лет лауреатами становились более 200 организаций.

Анатолий Куприянов, генеральный директор ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»:

С 2000 года мы постепенно вводим в эксплуатацию новые технологические объекты. И они соответствуют лучшим мировым стандартам. Также мы работаем достаточно хорошо в области того, чтобы контролировать качество полуфабрикатов и самой товарной продукции. У нас есть определенные локальные стандарты, которые мы разработали, и международные. Они четко выполняются.

Елена Перетягина, заместитель генерального директора ОАО «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

Качество, инновации и снижение затрат – это три постулата, на которых стоит наш завод. Мы поставляем продукты на кузницы Германии, европейские кузницы, которые в дальнейшем поставляют свои упаковки для сборочных производств Европы.

Иван Полевода, начальник ГУО «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь:

Без качественного образования не может быть качественной продукции. Поэтому образование лежит в основе абсолютно всех направлений, всех производств. Для нас очень важно сделать, подготовить такого специалиста, который будет востребован, понимать, что он делает, как он делает, и будет работать на самом высочайшем качестве.