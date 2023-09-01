«Многие из них получили серьёзный срок». Турецкий журналист рассказал о расследовании по делу полка «Азов»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День знаний и последние новости политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.
Григорий Азаренок, СТВ:
Прошлый раз, когда встречались, вы рассказывали о жутких преступлениях азовцев. Скажите, какая дальнейшая судьба у этого расследования? На него обратили внимание?
Окай Депрем, турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель:
Да, получается, очень много боевиков «Азова» были арестованы, задержаны, начиная с весны прошлого года, начиная с Азовстали, Мариуполя. По многим из них уголовное дело продолжается, многих из них осудили, они сидят в тюрьме. Во время СВО это самое масштабное уголовное дело, входят тысячи людей. Будет еще. Они не только воевали в Мариуполе, в Азовстали, до сих пор в разных точках огромнейшей территории. Многие из них получили серьезный срок.
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