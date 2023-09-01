«Многие из них получили серьёзный срок». Турецкий журналист рассказал о расследовании по делу полка «Азов»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День знаний и последние новости политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.

Григорий Азаренок, СТВ:

Прошлый раз, когда встречались, вы рассказывали о жутких преступлениях азовцев. Скажите, какая дальнейшая судьба у этого расследования? На него обратили внимание?