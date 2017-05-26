Минсельхозпрод: Беларусь намерена свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии

Новости Беларуси. Беларусь намерена свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии. Об этом 26 мая сообщили в Минсельхозпроде. В стране действует перечень препаратов, которые запрещены для применения к животным и в целом отрасль находится под особым контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается претензий Россельхознадзора касательно обнаружения в сухом молоке антибиотиков, то, как отметили в профильном ведомстве Беларуси, нормативы для этого продукта не прописаны. Таких правил в мировой практике придерживаются только российские санслужбы и ориентируются на стандарты для сырого молока. Однако и с этой позиции в большинстве упомянутых случаев белорусское сухое молоко укладывалось в параметры безопасности.