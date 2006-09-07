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Министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки прибыл в Минск

07 сентября 2006 11:06
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"Мы рассматриваем Иран как серьезную точку опоры в дальнем зарубежье и хотели бы, чтобы наше сотрудничество развивалось активнее", - заявил глава государства сегодня, встречаясь с министром иностранных дел Ирана.

Президент  Беларуси Александр   Лукашенко  рассматривает  Иран  в  качестве  надежного партнера   в  двустороннем  сотрудничестве  и  взаимодействии   на международной арене.

7 августа министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки встретится с руководством МИДа  и белорусского парламента. На переговорах стороны обсудят весь спектр двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по основным вопросам мировой повестки дня.

Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, между нашими странами достигнут высокий уровень политического диалога. Уже стали постоянными консультации между министерствами иностранных дел. Налажено межпарламентское сотрудничество. Беларусь эффективно взаимодействует с Ираном в международных организациях, в том числе в ООН и Движении неприсоединения.

Между правительствами двух стран заключен ряд соглашений, в частности, о торгово-экономическом сотрудничестве,  международном автомобильном и воздушном сообщении. Развиваются двусторонние связи  в областях культуры и образования. Сегодня около 300 иранских граждан обучаются в вузах Беларуси, преимущественно медицинского профиля. Подписаны соглашения между БГУ и БНТУ с Тегеранским технологическим университетом "Амир Кабир" о сотрудничестве в работе, обмене преподавателями и студентами.

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