Министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки прибыл в Минск

"Мы рассматриваем Иран как серьезную точку опоры в дальнем зарубежье и хотели бы, чтобы наше сотрудничество развивалось активнее", - заявил глава государства сегодня, встречаясь с министром иностранных дел Ирана.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассматривает Иран в качестве надежного партнера в двустороннем сотрудничестве и взаимодействии на международной арене.

7 августа министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки встретится с руководством МИДа и белорусского парламента. На переговорах стороны обсудят весь спектр двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по основным вопросам мировой повестки дня.

Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, между нашими странами достигнут высокий уровень политического диалога. Уже стали постоянными консультации между министерствами иностранных дел. Налажено межпарламентское сотрудничество. Беларусь эффективно взаимодействует с Ираном в международных организациях, в том числе в ООН и Движении неприсоединения.

Между правительствами двух стран заключен ряд соглашений, в частности, о торгово-экономическом сотрудничестве, международном автомобильном и воздушном сообщении. Развиваются двусторонние связи в областях культуры и образования. Сегодня около 300 иранских граждан обучаются в вузах Беларуси, преимущественно медицинского профиля. Подписаны соглашения между БГУ и БНТУ с Тегеранским технологическим университетом "Амир Кабир" о сотрудничестве в работе, обмене преподавателями и студентами.