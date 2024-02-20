Министр иностранных дел Беларуси направился в Зимбабве для проведения заседания Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав белорусской делегации также входят руководители и сотрудники министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, образования, ряда предприятий и концернов. В переговорной повестке ряд конкретных экономических проектов. Они должны вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Прежде всего упор будет сделан на наращивание товарооборота.