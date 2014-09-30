Михаил Мясникович: Строительство завода легковых автомобилей в Беларуси весьма значимо

Новости Беларуси. Строительство завода легковых автомобилей в Беларуси весьма значимо. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мясникович на встрече с главой корпорации «Джили холдинг групп».

Несмотря на то, что возведение производственных площадок – это коммерческий проект, белорусская сторона оказывает всяческое содействие его реализации.

Ведь это открывает новую страницу белорусско-китайского сотрудничества – инвестиционную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Если раньше мы работали в основном торгово-экономическое, товарное сотрудничество, потом осуществлялся целый ряд проектов на базе кредитной поддержки со стороны банков Китая, то проект по реализации, действительно строительства завода по сборке легковых автомобилей – это уже инвестиционная база нашего сотрудничества. И мы очень рады, что на политическом уровне и данный проект, и данное направление получают всестороннюю поддержку.

Указ об организации производства легковых автомобилей подписал Александр Лукашенко в начале 2014 года.

В планах – строительство завода и всей необходимой инфраструктуры к нему. На реализацию исполнителям отводится порядка 5 лет.

Как отметил глава корпорации «Джили», этот проект будет иметь стратегическое значение.

Ань Цунхуэй, глава корпорации «Джили»:

Меня радует, что наш совместный проект (строительство завода по производству легковых автомобилей в Беларуси) успешно реализуется. Я верю, что при наших совместных усилиях он будет иметь стратегическое значение. Мы планируем задействовать все ресурсы, чтобы ускорить его реализацию.