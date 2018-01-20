Михаил Мясникович на встрече с послом Польши: Минск и Варшава должны больше работать больше над созданием инновационных проектов

Новости Беларуси. Минск и Варшава должны больше работать над созданием совместных инновационных проектов, а также развивать промышленную кооперацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение сегодня высказал глава верхней палаты парламента Михаил Мясникович на встрече с послом Польши Конрадом Павликом. Он завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

За два года его службы отношения между государствами стали более динамичными. Товарооборот вырос. В 2017 примерно на 20 %. Сейчас его оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Активизировались не только экономические, но и политические контакты.

Конрад Павлик, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Республике Беларусь:

В Польше были созданы два министерства: инвестиций и развития, предпринимательства и технологий. Я уверен, что эти две области будут важными для сотрудничества с Беларусью. Мне кажется, что есть несколько сфер, где можем работать больше. Это региональное развитие. Предпринимательство и технологии, социальная политика.