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Михаил Мясникович на встрече с послом Польши: Минск и Варшава должны больше работать больше над созданием инновационных проектов

20 января 2018 11:58
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Новости Беларуси. Минск и Варшава должны больше работать над созданием  совместных инновационных проектов, а также развивать промышленную кооперацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович на встрече с послом Польши: Минск и Варшава должны больше работать больше над созданием инновационных проектов-1

Такое мнение сегодня высказал глава верхней палаты парламента Михаил Мясникович на встрече с послом Польши Конрадом Павликом. Он завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

За два года его службы отношения между государствами стали более динамичными. Товарооборот вырос. В 2017 примерно на 20 %. Сейчас его оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Активизировались не только экономические, но и политические контакты.

Михаил Мясникович на встрече с послом Польши: Минск и Варшава должны больше работать больше над созданием инновационных проектов-4

Конрад Павлик, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Республике Беларусь:
В Польше были созданы два министерства: инвестиций и развития, предпринимательства и технологий. Я уверен, что эти две области будут важными для сотрудничества с Беларусью. Мне кажется, что есть несколько сфер, где можем работать больше. Это региональное развитие. Предпринимательство и технологии, социальная политика.

Михаил Мясникович на встрече с послом Польши: Минск и Варшава должны больше работать больше над созданием инновационных проектов-6

Расширять сотрудничество Беларусь и Польша продолжат. Прежде всего, в деловой среде. Интерес польского бизнеса к нашей стране растет. Об этом говорят объемы инвестиций.

# Беларусь-Польша # Фотофакт # Конрад Павлик

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