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МИД Беларуси осудил теракт в мечети в Саудовской Аравии и выразил соболезнования родным и близким погибших

07 августа 2015 13:57
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Новости Беларуси. МИД Беларуси осудил теракт в мечети в Саудовской Аравии и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Трагедия произошла в городе Абха. Погибли 17 человек, еще 25 — ранены. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник прямо во время молитвы.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики группировки «Исламское государство». Возможно, атака стала местью за ужесточение законов о противодействии экстремизму и недавние масштабные аресты подозреваемых в связях с радикальными исламистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# МИД Беларуси

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