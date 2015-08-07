МИД Беларуси осудил теракт в мечети в Саудовской Аравии и выразил соболезнования родным и близким погибших

Новости Беларуси. МИД Беларуси осудил теракт в мечети в Саудовской Аравии и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Трагедия произошла в городе Абха. Погибли 17 человек, еще 25 — ранены. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник прямо во время молитвы.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики группировки «Исламское государство». Возможно, атака стала местью за ужесточение законов о противодействии экстремизму и недавние масштабные аресты подозреваемых в связях с радикальными исламистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.