МИД Беларуси определит меры господдержки национальных меньшинств в стране и за рубежом

Новости Беларуси. Белорусы зарубежья не останутся без господдержки. В Министерстве иностранных дел Беларуси сейчас идет активная работа над положением о деятельности Консультативного совета по делам белорусов, проживающих за границей.

Этот документ должен быть подготовлен до конца текущего года. Таким образом, будут определены четкие меры господдержки национальных меньшинств как у нас в республике, так и за ее пределами.

Соответствующий Указ в июне нынешнего года подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Тэрмiн дзеяння актуальнай праграмы «Мы, беларусы ў свеце» скончыцца ў 2015 годзе. Таму мы плануем, што наступным крокам Кансультацыйнага савета стане ўдзел у распрацоўцы новай Дзяржаўнай праграмы супрацоўніцтва з беларусамі замежжа. Мы спадзяемся i разлічваем, больш за тое, мы ўпэўненыя ў актыўным супрацоўнiцтве ў гэтым працэсе з боку як iншых дзяржаўных устаноў Рэспублiкi Беларусь, так i грамадскіх аб’яднанняў, суполак беларусаў замежжа. Што тычыцца супрацоўнiцтва з суполкамi беларусаў замежжа, то на гэта зарыентаваны i да гэтага падрыхтаваны так сама ўсе нашы замежныя ўстановы.