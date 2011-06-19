Российский студенческий союз обвинил министра образования в «юридической безграмотности»

В России разгорается скандал, связанный с подставными лицами, сдававшими ЕГЭ по математике.

15 июня московская полиция задержала учащихся ряда вузов после проведения ЕГЭ по математике. Как оказалось, студенты сдавали ЕГЭ вместо выпускников экстерната школы N958. По предварительной информации, за эти услуги родители школьников платили деньги.

Студенты, уличенные в сдаче ЕГЭ за выпускников одной из школ Москвы, будут отчислены из вузов, заявил министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко. Российский студенческий союз заявил, что такое отчисление незаконно, так как Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российский Федерации не предусматривают отчисление из учебного заведения. Поэтому «заявление министра образования и науки РФ о том, что студенты, уличенные в сдаче ЕГЭ за выпускников школы, будут отчислены из вузов – демонстрация правового нигилизма и юридической безграмотности».

Российский студенческий союз считает, что «Минобрнауки и Рособрнадзор постарались снять с себя всю ответственность за халатность, которая была допущена при проведении государственных экзаменов, и перевалить ее на преподавателей, школьников и их родителей. Между тем, причина нарушения правил проведения ЕГЭ и утечки их результатов – коррупция в структурах, отвечающих за их организацию, и провал в образовательной политике», сообщает www.ctv.by.