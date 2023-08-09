Мицкевич на Генассамблее МПА: политика стран АСЕАН созвучна с миролюбивой внешней политикой Беларуси

Перспективы развития сотрудничества Беларуси со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии обсуждают в эти дни в столице Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полях 44-й Генассамблеи МПА зампредседателя Палаты представителей Беларуси отметил, что международная политика стран АСЕАН во многом созвучна с миролюбивой внешней политикой Беларуси.

Наша страна выступает за равноправный диалог в целях предотвращения конфронтации, мирного разрешения споров и устранения разногласий. Парламентарий предложил использовать потенциал Беларуси для сохранения и укрепления продовольственной безопасности региона и пригласил страны Ассоциации к созданию специализированной экспозиции на ежегодном международном форуме «Белагро». Также в рамках рабочей поездки Валерий Мицкевич провел ряд двусторонних встреч. Отметим, в работе 44-й Генеральной ассамблеи приняли участие свыше 500 делегатов из 9 государств, 17 парламентов-наблюдателей и 9 международных организаций.