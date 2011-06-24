Медиамагнат и священник Тадеуш Рыдзик: Польша – тоталитарная, нецивилизованная страна

Скандально известный своими антисемитскими высказываниями польский католический священник и медиа-магнат Тадеуш Рыдзик заявил на этой неделе в Брюсселе, что «польская трагедия состоит в том, что с 1939 года Польшей управляют не поляки». Он назвал Польшу «тоталитарной» и «нецивилизованной» страной.

Эти заявления он сделал на неполитическом семинаре по возобновляемым источникам энергии, на который был приглашен евродепутатом Мареком Гробарчиком (Marek Gróbarczyk), членом ныне оппозиционной партии «Право и справедливость».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже прокомментировал эти высказывания: «Отец Рыдзик переходит все границы. Польское государство на это отреагирует». Обида Сикорского вызывает удивление, ведь сам министр иностранных дел, например, часто позволяет себе гораздо более недипломатические высказывания, правда, в отношении руководства других стран, сообщает ctv.by.

Тадеуш Рыдзик владеет телестанцией Telewizja Trwam, радиостанцией Radio Maryja, газетой Nasz Dziennik, а также является основателем частного университета.