Медиамагнат и священник Тадеуш Рыдзик: Польша – тоталитарная, нецивилизованная страна

Эти заявления он сделал на неполитическом семинаре по возобновляемым источникам энергии, на который был приглашен евродепутатом Мареком Гробарчиком (Marek Gróbarczyk), членом ныне оппозиционной партии «Право и справедливость».
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже прокомментировал эти высказывания: «Отец Рыдзик переходит все границы. Польское государство на это отреагирует». Обида Сикорского вызывает удивление, ведь сам министр иностранных дел, например, часто позволяет себе гораздо более недипломатические высказывания, правда, в отношении руководства других стран, сообщает ctv.by.
Тадеуш Рыдзик владеет телестанцией Telewizja Trwam, радиостанцией Radio Maryja, газетой Nasz Dziennik, а также является основателем частного университета.