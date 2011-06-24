Белорусские депутаты расмотрят три вопроса: о расформировании дисбата, о e-mail обращениях и о возможности опротестовать решения Верховного суда

Белорусские парламентарии сегодня соберутся на предпоследнее заседание весенней сессии этого года. В повестке - 13 вопросов.

Первым станет дискуссия об отмене в Беларуси наказания в виде дисциплинарного батальона. Депутаты также намерены рассмотреть еще пять законопроектов, в том числе об обращениях граждан и юрлиц. В частности, правительство обяжет госчиновников рассматривать наравне с письменными и электронные ходатайства, пришедшие на e-mail госпредприятия или оставленные в специальной рубрике официального сайта.



И еще один вопрос - о возможности опротестовать решения Верховного суда, рассмотрят депутаты. Это предусмотрено законопроектом, который также намерены сегодня принять парламентарии. Сейчас закон разрешает трижды обжаловать постановления районных судов. Два раза можно проверить правильность вердиктов областных, а также Минского городского и Белорусского военного судов. И лишь однократно можно усомниться в решении Верховного суда. Повторный пересмотр дел в высшей судебной инстанции страны поможет выявить и устранить возможные судебные ошибки, допущенные на предыдущих стадиях рассмотрения.