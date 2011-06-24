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МИД: Каддафи не ведет переговоров о переезде в Беларусь

24 июня 2011 14:41
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Лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи не ведет переговоров о переезде в Беларусь, заявил агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель МИД республики Андрей Савиных, комментируя озвученные в СМИ высказывания бывшего (ныне перешедшего к повстанцам) министра иностранных дел Ливии о том, что  Каддафи в настоящее время ведет переговоры с рядом стран, в том числе и с Беларусью, о предоставлении ему убежища и размещении его капиталов.

Андрей Савиных, официальный представитель МИД Беларуси:
Все предположения являются домыслами и беспочвенными спекуляциями, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел.

# Белоруссия

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