Марзалюк: «Я имел опыт общения с БДИПЧ ОБСЕ на прошлых выборах. Неприятно впечатлил, мне устроили форменный допрос»

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Я имел опыт общения с БДИПЧ ОБСЕ на прошлых выборах. Меня он неприятно впечатлил, когда мне устроили форменный допрос. При этом не дали возможности записать этот разговор.

Поэтому, когда на этих выборах мне позвонили и сказали, что хотят со мной встретиться, я сказал: «ОК. В специально оборудованной студии, в режиме онлайн. Сразу же мои избиратели будут слышать, что вы говорите. Мне это будет интересно, и им тоже будет интересно». Почему-то на таких условиях – с фото-фиксацией, с записью и с расшифровкой этой записи – не согласился никто.

Я объяснил популярно, что по-другому я встречаться не буду, потому что у меня просто нет времени. Это первое. Второй момент очень важный: я бы хотел ко всем, коллеги, вам обратиться, вы помните – с начала регистрации постоянно муссировался тезис о массовых фальсификациях, о массовых вбросах, о том, что всё уже предрешено заранее, всё расписано и о том, что якобы эти массовые вбросы имели место в реальности. На самом деле, насколько мы знаем, ни одно факта подтверждающего на сегодняшний день нет.