Год назад состоялась инаугурация Лукашенко. Вспоминаем, как это было

Новости Беларуси. Ровно год назад, 23 сентября 2020, в Минске состоялась инаугурация избранного главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день Александр Лукашенко официально вступил в должность. На торжественной церемонии во Дворце Независимости присутствовали несколько сотен человек.

Обращаясь к белорусскому народу, лидер тогда констатировал: Беларусь оказалась в числе немногих стран, а, возможно, единственной, в которой цветная революция не состоялась.

Однако в тот момент в обществе, разогретом и раскаченном призывами из деструктивных Telegram-каналов, все еще не стих накал. Был высок риск провокаций, к которым готовились оппоненты действующей власти.

Они готовы были подвергнуть опасности жизни людей, а Президент страны – нет. Даже во имя псевдоодобрения со стороны коллективного Запада.

Именно поэтому Александр Лукашенко тогда принял решение широко не анонсировать в СМИ проведение инаугурации.

Это даже добавило определенной камерности церемонии, одним из самых ярких моментов которой стало принесение клятвы на верность белорусскому государству и Главнокомандующему представителями разных родов войск.

Александр Лукашенко тогда же отметил, что белорусский народ объединяет настойчивость и преданность республике.