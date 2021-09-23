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Год назад состоялась инаугурация Лукашенко. Вспоминаем, как это было

23 сентября 2021 17:15
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Новости Беларуси. Ровно год назад, 23 сентября 2020, в Минске состоялась инаугурация избранного главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Год назад состоялась инаугурация Лукашенко. Вспоминаем, как это было-1

В этот день Александр Лукашенко официально вступил в должность. На торжественной церемонии во Дворце Независимости присутствовали несколько сотен человек.  

Год назад состоялась инаугурация Лукашенко. Вспоминаем, как это было-4

Обращаясь к белорусскому народу, лидер тогда констатировал: Беларусь оказалась в числе немногих стран, а, возможно, единственной, в которой цветная революция не состоялась.  

Год назад состоялась инаугурация Лукашенко. Вспоминаем, как это было-7

Однако в тот момент в обществе, разогретом и раскаченном призывами из деструктивных Telegram-каналов, все еще не стих накал. Был высок риск провокаций, к которым готовились оппоненты действующей власти.  

Год назад состоялась инаугурация Лукашенко. Вспоминаем, как это было-10

Они готовы были подвергнуть опасности жизни людей, а Президент страны – нет. Даже во имя псевдоодобрения со стороны коллективного Запада.  

Год назад состоялась инаугурация Лукашенко. Вспоминаем, как это было-13

Именно поэтому Александр Лукашенко тогда принял решение широко не анонсировать в СМИ проведение инаугурации.  

Год назад состоялась инаугурация Лукашенко. Вспоминаем, как это было-16

Это даже добавило определенной камерности церемонии, одним из самых ярких моментов которой стало принесение клятвы на верность белорусскому государству и Главнокомандующему представителями разных родов войск.  

Год назад состоялась инаугурация Лукашенко. Вспоминаем, как это было-19

Александр Лукашенко тогда же отметил, что белорусский народ объединяет настойчивость и преданность республике.  

Год назад состоялась инаугурация Лукашенко. Вспоминаем, как это было-22

Очевидно, именно эти качества позволили нам за год не только не потерять страну, но и сделать нашу Беларусь сильнее.  

# Инаугурация # Александр Лукашенко # Фотофакт

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