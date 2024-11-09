Лукашенко направил соболезнования премьер-министру Пакистана

В Пакистане возросло число погибших в результате теракта на железнодорожном вокзале. В списке жертв уже 27 человек. Около полусотни среди раненных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие пострадавшие в тяжелом состоянии. В момент трагедии они находились вблизи кассы вокзала, где и была заложена взрывчатка. В медучреждении города введено чрезвычайное положение, вызван дополнительный персонал. По данным полиции, взрыв был совершен террористом-смертником. Ответственность на себя взяла запрещенная в стране группировка.

В связи с жертвами теракта соболезнования премьер-министру Пакистана направил белорусский лидер. В тяжелое время испытаний Александр Лукашенко пожелал дружественному народу стойкости и мужества.