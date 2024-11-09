Макрон призвал снизить зависимость от США

Глава Франции призвал снизить зависимость от США. Макрон считает неправильным возлагать на Штаты решение всех вопросов безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО играет ключевую роль для европейских стран, но им необходимо самим отвечать за собственную обороноспособность, подчеркнул глава республики. Он призвал к «стратегическому пробуждению», заявив, что континент должен стремиться к самостоятельности в вопросах защиты.

Напомним, Макрон первым предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Трампа на выборах. Это поможет избежать разобщенности в отношениях с Вашингтоном, считает политик.