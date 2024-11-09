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Макрон призвал снизить зависимость от США

09 ноября 2024 15:16
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Глава Франции призвал снизить зависимость от США. Макрон считает неправильным возлагать на Штаты решение всех вопросов безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон призвал снизить зависимость от США-2

НАТО играет ключевую роль для европейских стран, но им необходимо самим отвечать за собственную обороноспособность, подчеркнул глава республики. Он призвал к «стратегическому пробуждению», заявив, что континент должен стремиться к самостоятельности в вопросах защиты. 

Напомним, Макрон первым предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Трампа на выборах. Это поможет избежать разобщенности в отношениях с Вашингтоном, считает политик. 

# Международная политика

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