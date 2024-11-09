Увеличение объемов производства и повышение качества продукции. Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой посетил иностранное предприятие по производству мебели в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь осуществляется полный технологический процесс глубокой переработки древесины. Глава Администрации Президента ознакомился с работой предприятия, его показателями и ассортиментом продукции. Сейчас на «Стэнлес» завершается реализация второго этапа инвестиционного проекта. Он стартовал в конце 2020 года. По итогам – увеличили производственные площади (на более чем 6 тысяч квадратных метров) и обновили оборудование на предприятии.

Роман Гришковец, директор иностранного торгово-производственного унитарного предприятия «Стэнлес»:

Была привезена канадская линия сращивания. Ее аналогов, наверное, до сих пор и не существует в странах таможенного союза. То есть акцент был в основном сделан на производство качественного щита, из которого в дальнейшем происходит сам процесс составления мебели.

Посетили гости и одну из крупнейших мебельных компаний Беларуси «Пинскдрев». Здесь трудятся более 3 тысяч человек. На фабрике также реализуют инвестиционный проект по наращиванию объемов продукции. Его готовность – на уровне более чем 90 %.