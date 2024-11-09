Синоптики обещают экстремальные осадки в Испании

Стихия вновь испытывает на прочность регионы Испании. На этот раз улицы превратились в реки в Жироне. Синоптики обещают экстремальные осадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего несколько дней прошло после катастрофического удара стихии по Валенсии. Там вода унесла жизни свыше 220 человек. Десятки до сих пор числятся пропавшими без вести. Теперь же наводнения добрались до Каталонии.

Машины буквально смывает вниз по склонам. Перекрыто движение по отдельным дорогам. О погибших среди населения не сообщается. Вода хлынула ночью, поэтому жертв, вероятно, удалось избежать.