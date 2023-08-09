Прямой эфир

Лукашенко поздравил президента и народ Сингапура с национальным праздником

09 августа 2023 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внимание Сингапура к ЕАЭС послужит стимулом для новых направлений сотрудничества, отметил белорусский лидер, направляя поздравления президенту и народу этой страны с национальным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил президента и народ Сингапура с национальным праздником-1

Александр Лукашенко выразил уверенность, что активизация диалога между нашими государствами по вопросам торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества, а также расширение договорно-правовой базы, полностью соответствуют общим интересам.

Лукашенко поздравил президента и народ Сингапура с национальным праздником-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
За годы суверенитета ваша страна превратилась в крупнейший финансовый центр Юго-Восточной Азии, стала лидером региона в таких сферах, как электронная промышленность, информатизация и фармацевтика. Полагаю, что внимание Сингапура к нашему региональному интеграционному проекту Евразийскому экономическому союзу послужит стимулом для поиска новых выгодных направлений сотрудничества.

# Беларусь-Сингапур # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они до нас не доходят». Участник СВО рассказал, что из себя представляют ВСУ
08 августа 2023 19:28

«Они до нас не доходят». Участник СВО рассказал, что из себя представляют ВСУ

«От земли, от того производства». Каких принципов придерживался Лукашенко, назначая Бартоша?
08 августа 2023 18:21

«От земли, от того производства». Каких принципов придерживался Лукашенко, назначая Бартоша?

«Они могут скормить своей аудитории что угодно». Андрей Лазуткин об информационной войне в Европе
08 августа 2023 17:03

«Они могут скормить своей аудитории что угодно». Андрей Лазуткин об информационной войне в Европе