Лукашенко поздравил президента и народ Сингапура с национальным праздником

Внимание Сингапура к ЕАЭС послужит стимулом для новых направлений сотрудничества, отметил белорусский лидер, направляя поздравления президенту и народу этой страны с национальным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание Сингапура к ЕАЭС послужит стимулом для новых направлений сотрудничества, отметил белорусский лидер, направляя поздравления президенту и народу этой страны с национальным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что активизация диалога между нашими государствами по вопросам торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества, а также расширение договорно-правовой базы, полностью соответствуют общим интересам.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
За годы суверенитета ваша страна превратилась в крупнейший финансовый центр Юго-Восточной Азии, стала лидером региона в таких сферах, как электронная промышленность, информатизация и фармацевтика. Полагаю, что внимание Сингапура к нашему региональному интеграционному проекту – Евразийскому экономическому союзу – послужит стимулом для поиска новых выгодных направлений сотрудничества.