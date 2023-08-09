Лукашенко поздравил президента и народ Сингапура с национальным праздником

Внимание Сингапура к ЕАЭС послужит стимулом для новых направлений сотрудничества, отметил белорусский лидер, направляя поздравления президенту и народу этой страны с национальным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что активизация диалога между нашими государствами по вопросам торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества, а также расширение договорно-правовой базы, полностью соответствуют общим интересам.