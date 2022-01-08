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Лукашенко полностью погружён в ситуацию с Казахстаном. Пресс-служба Президента сообщила о важных телефонных звонках

08 января 2022 13:47
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Новости Беларуси. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Александр Лукашенко пообщался с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они подробно обсудили положение дел в стране.

Лукашенко полностью погружён в ситуацию с Казахстаном. Пресс-служба Президента сообщила о важных телефонных звонках-1

До этого с Минском на связи был Ереван. Актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Армении.

Лукашенко полностью погружён в ситуацию с Казахстаном. Пресс-служба Президента сообщила о важных телефонных звонках-4

Таким образом, глава государства полностью погружен в ситуацию. Ведется всесторонняя работа над урегулированием обстановки в Казахстане. С привлечением всех возможных механизмов.

# Протесты в Казахстане # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Никол Пашинян # Фотофакт

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