Лукашенко полностью погружён в ситуацию с Казахстаном. Пресс-служба Президента сообщила о важных телефонных звонках

Новости Беларуси. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Александр Лукашенко пообщался с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они подробно обсудили положение дел в стране.
Новости Беларуси. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Александр Лукашенко пообщался с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они подробно обсудили положение дел в стране.
До этого с Минском на связи был Ереван. Актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Армении.
Таким образом, глава государства полностью погружен в ситуацию. Ведется всесторонняя работа над урегулированием обстановки в Казахстане. С привлечением всех возможных механизмов.