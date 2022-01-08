Лукашенко полностью погружён в ситуацию с Казахстаном. Пресс-служба Президента сообщила о важных телефонных звонках

Новости Беларуси. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Александр Лукашенко пообщался с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они подробно обсудили положение дел в стране.

До этого с Минском на связи был Ереван. Актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Армении.