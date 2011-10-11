Лукашенко: Дай Бог, чтобы высшие государственные органы так эффективно сотрудничали, как мы с губерниями

Глава белорусского государства Александр Лукашенко ждет ощутимой отдачи от совместных с Новгородской областью проектов. Об этом Президент заявил на встрече с губернатором этого российского региона Сергеем Митиным сегодня в Минске.

Также белорусский лидер констатировал отсутствие проблем в диалоге на высшем уровне между нашей республикой и Россией на пути создания Единого экономического пространства и в укреплении региональных связей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Россия для нас — основной приоритет в нашей внешней политике, это дружественная нам страна, с которой мы строим Союзное государство, и будем это делать. Поэтому для нас очень важны контакты с российскими регионами. Дай Бог, чтобы высшие государственные органы так эффективно сотрудничали, как мы сотрудничаем с губерниями и ведомства с ведомствами.

В первую очередь важно, чтобы снятие всевозможных барьеров между государствами сопровождалось ростом благосостояния граждан, чтобы люди чувствовали, что от практической реализации интеграции они что-то получают, как в России, так и в Беларуси. И в этом контексте на Единое экономическое пространство возлагаются особые надежды. Успеху наших начинаний способствует тесный и плодотворный диалог на высшем уровне — должен Вам сказать, что у нас нет сейчас абсолютно никаких проблем в отношениях, в согласовании тех или иных вопросов, в договорённостях — между Беларусью и Россией.

Только сегодня я дал согласие на подписание контрактного соглашения с Российской Федерацией по строительству у нас первой АЭС. Это великое достижение, даже несмотря на то, что мы самые близкие государства. Такое решение дорогого стоит для Беларуси. И мы очень благодарны российскому руководству, что они сдержали свое слово.

Новгородская область входит в число важнейших торговых партнеров Беларуси. В нынешнем году товарооборот по сравнению с прошлым вырос в полтора раза и достиг 100 миллионов долларов. В этом российском регионе активно развивается сельское хозяйство, на высоком уровне торфообрабатывающая отрасль и лесная промышленность. Большое внимание уделяется жилищному и дорожному строительству. Поэтому Беларусь может быть полезна Новгородской области квалифицированными специалистами, современными технологиями производства и переработки, а ещё техникой и оборудованием. Губернатор также высказал заинтересованность в создании логистического комплекса по продвижению белорусских товаров в северный регион России и развитию сотрудничества в сфере АПК.

Сергей Митин, губернатор Новгородской области (Россия):

Нам нужно использовать те возможности, которые есть в высокоразвитой в технологической части Беларуси, и наши ресурсные возможности. И мы нашли несколько таких очень интересных проектов: это и проект развития мясного животноводства, в первую очередь — крупного рогатого скота, проект дальнейшего взаимодействия в сельском хозяйстве.

Я должен сказать Вам с благодарностью: после нашего прошлого визита наши компании начали с белорусскими компаниями. И вот результат: в этом году на отдельных участках нашей северной области 70 центнеров с гектара составлял урожай пшеницы. Это большей частью, я бы сказал, заслуга белорусов, потому что они нам показали технологии. Когда наши ученые приезжали, они говорили, что такого не было никогда. Потому что все было сделано правильно, тщательно, с теорией. В основе этого стояла наша дружба с белорусской стороной, учеба у белорусских коллег.