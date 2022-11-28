Лукашенко: Беларусь и Россия могут значительно продвинуться в плане импортозамещения

Новости Беларуси. Беларусь и Россия могут значительно продвинуться в плане импортозамещения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ближайшее время встретимся с Президентом России. Также обсудим эти вопросы. Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас. Уже этот год показал, что мы справимся. Просто немного времени надо, но мы справимся.