Курс на развитие сотрудничества: белорусские сенаторы встретились с делегацией Национальной ассамблеи Франции

Новости Беларуси. Беларусь и Франция могли бы провести форум регионов двух стран в Минске в 2017 году. Сегодня в Совете Республики прошла встреча с делегацией Национальной ассамблеи Франции. Сейчас между странами действует 19 соглашений, ещё 7 – в разработке. Они затрагивают транспортную сферу, научное сотрудничество.

Стороны заинтересованы и дальше развивать региональное взаимодействие. Тем более, в настоящее время есть все основания для того, чтобы отношения Беларуси и Франции развивались динамичнее. К примеру, в экономической, культурной, научно-технической и других сферах.

И для этого двум странам нужно работать без посредников, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Николя Дюик, председатель группы дружбы «Франция – Беларусь», депутат Национальной ассамблеи Французской Республики:

Мы уверены сегодня, что необходимо развивать экономическое сотрудничество, поскольку ваша страна является как раз той дверью, через которую можно войти на весь Евразийский рынок. Недавно во Франции прошла реформа. Многие регионы были укрупнены. И сегодня действительно представляют огромный потенциал для развития сотрудничества.