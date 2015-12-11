Консульство Греции открылось в Минске

Новости Беларуси. В Минске открылось консульство Греции. Такой шаг будет содействовать укреплению двусторонних отношений в разных сферах. На повестке дня и упрощение визового режима для жителей нашей страны.

Консульство Греции в Беларуси было закрыто более 10 лет назад. Причина – экономический кризис, который крайне негативно отразился на экономике этого южноевропейского государства.

Кстати, вскоре в греческих Салониках появится и консульство Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

И Греция, и Беларусь заинтересованы в сближении наших стран и народов по всему кругу двухсторонних отношений. Прежде всего, с упором на торгово-экономические отношения, на культурное сотрудничество. Но заинтересованы и в продолжении политического диалога.

Павел Топузидис, почетный консул Греческой Республики в Республике Беларусь:

Безвизовый режим посещения Греции был бы в идеале для белорусов. Это главная задача. Мы подготовили новое письмо на имя премьер-министра Греции с просьбой рассмотреть эту проблему как можно быстрее.