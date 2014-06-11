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Комитет госконтроля Беларуси выявил нарушения в уборке и хранении кормов в Ошмянском районе

11 июня 2014 13:14
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Новости Беларуси. Хозяйства Гродненской области завершают заготовку трав первого укоса. 90% площадей уже убрано. И если с темпами работ регион справляется, то качество кормов не выдерживает никакой критики.

Серьезные нарушения, как в уборке, так и в закладке зеленой массы на хранение были выявлены в Ошмянском районе во время посещения его председателем Комитета госконтроля республики Александром Якобсоном.

Проверка показала, что кое-где влажность кормов превышала все допустимые нормы, а температура в уже готовых силосных ямах зашкаливала за 40 градусов. При таких условиях заготовленный силос уже через несколько недель попросту сгниет.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Все, что можно нарушать при заготовке и закладке кормов, мы видели практически во всех хозяйствах, где были. Начиная от фазы уборки, продолжая измельчением, далее – уплотнением, укрытием. Нигде не нашли примера, чтобы соблюдалась технология.

Проблемы в хозяйствах и с общим порядком на механизированных дворах. Большинство из них напоминают свалки металлолома под открытым небом. Старая техника не утилизируется, отсутствуют комнаты с элементарными удобствами для людей. А в мастерских не то, что работать, просто находится невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На устранение всех недостатков руководителям Ошмянского района дан месяц. В противном случае последуют кадровые решения.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Александр Якобсон # Государственная политика

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