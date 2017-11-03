Прямой эфир

Кобяков обсудил в Ташкенте визит президента Беларуси в Узбекистан

03 ноября 2017 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 ноября Андрей Кобяков провел встречу со своим кыргызским коллегой Сапаром Исаковым, сообщили в программе Новости «24 часа».

Кобяков обсудил в Ташкенте визит президента Беларуси в Узбекистан-1

Переговоры прошли в экономической плоскости. Обе стороны считают, что сложившийся товарооборот не отражает возможности государств. По итогам первого полугодия цифра составляет около 23 миллионов долларов.

Премьер-министры обсудили возможности создания совместных предприятий. По мнению глав правительств, активнее к диалогу должен подключаться бизнес.

# СНГ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь выдвинула свою кандидатуру в исполнительный совет ЮНЕСКО
03 ноября 2017 12:16

Беларусь выдвинула свою кандидатуру в исполнительный совет ЮНЕСКО

Заседание глав правительств СНГ с участием белорусской делегации пройдет в Ташкенте 3 ноября
03 ноября 2017 06:31

Заседание глав правительств СНГ с участием белорусской делегации пройдет в Ташкенте 3 ноября

Александр Лукашенко встретился с Петром Порошенко в ОАЭ 2 ноября
02 ноября 2017 08:54

Александр Лукашенко встретился с Петром Порошенко в ОАЭ 2 ноября