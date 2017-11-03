Кобяков обсудил в Ташкенте визит президента Беларуси в Узбекистан

Новости Беларуси. 3 ноября Андрей Кобяков провел встречу со своим кыргызским коллегой Сапаром Исаковым, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Беларуси. 3 ноября Андрей Кобяков провел встречу со своим кыргызским коллегой Сапаром Исаковым, сообщили в программе Новости «24 часа».
Переговоры прошли в экономической плоскости. Обе стороны считают, что сложившийся товарооборот не отражает возможности государств. По итогам первого полугодия цифра составляет около 23 миллионов долларов.
Премьер-министры обсудили возможности создания совместных предприятий. По мнению глав правительств, активнее к диалогу должен подключаться бизнес.