Кобяков обсудил в Ташкенте визит президента Беларуси в Узбекистан

Новости Беларуси. 3 ноября Андрей Кобяков провел встречу со своим кыргызским коллегой Сапаром Исаковым, сообщили в программе Новости «24 часа».

Переговоры прошли в экономической плоскости. Обе стороны считают, что сложившийся товарооборот не отражает возможности государств. По итогам первого полугодия цифра составляет около 23 миллионов долларов.