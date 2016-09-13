Членов верхней палаты парламента выберут 13 сентября

Новости Беларуси. Финальный этап парламентской кампании в Беларуси. 13 сентября завершаются выборы в верхнюю палату. Они проходят путём тайного голосования на заседаниях местных Советов депутатов в каждой области и Минске.

Таким образом будет избрано 56 членов Совета Республики, по 8 от каждой области и Минска. Ещё 8 сенаторов назначает Президент.

Выборы в верхнюю палату парламента проводятся с 25 августа по 13 сентября. Их итоги будут известны не позднее 30 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Вторая палата парламента, верхняя, избирается на основе косвенного избирательного права. То есть депутатами местных Советов. Так вот собрание депутатов местных Советов состоятся 13 сентября во всех регионах Республики Беларусь. Они проходят по областям и по городу Минску.