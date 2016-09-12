Итоги парламентских выборов: в каком округе голосовали активнее всего?

Новости Беларуси. В столице состоялись выборы в нижнюю палату Парламента. 112 кандидатов, более 62% проголосовавших и 20 лидеров парламентской гонки. Среди них – врачи, медийные персоны, спортсмены. Кто они, избранные парламентарии? Сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В числе вновь избранных парламентариев – Наталья Климович.

В депутатском кресле она не первый год: депутат пятого созыва, дважды избиралась в горсовет. Признаётся, что парламентская гонка была непростой: среди кандидатов большая конкуренция, а среди избирателей – множество вопросов.

Наталья Климович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самый главный вопрос, который интересует и моих избирателей в частности, и всех жителей Беларуси – это, конечно, и повышение уровня жизни, и обеспечение жильём, и какие-то реформы пенсионного обеспечения. Это главные киты, на которых была основана моя программа.

Обсуждает планы и ставит цели и директор научно-практического центра Людмила Макарина-Кибак.

Она также готовится к работе в Овальном зале.

Людмила Макарина-Кибак, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Предвыборная кампания прошла достаточно сложно. Мы с моей командой работали очень активно, провели много встреч. Встречи тоже были с практически полными залами. Мои встречи посетила, конечно же, комиссия ОБСЕ, поэтому чувствовала большую ответственность.

А пока в Беларуси будут подводить итоги парламентской гонки. Предварительные результаты: в Минске проголосовали более 62% избирателей. В лидерах – Каменногорский избирательный округ, самый густонаселённый из всех столичных.

Свой выбор здесь сделали более 67 % избирателей. Минимальная явка в Автозаводском: бюллетени в урны отпустили здесь порядка 58 % проголосовавших.

Артем Цуран, секретарь Минской городской избирательной комиссии на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

По предварительным данным, в Минске приняли участие порядка 802 тысяч избирателей. Это составило чуть более 62 %. Если вести речь об итогах в отношении кандидатов, то у нас победы одержали по всем 20 округам 10 мужчин и 10 женщин. Их средний возраст – порядка 47 лет.