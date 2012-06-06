Как сенатор Матвиенко может помочь Беларуси развивать отношения с российскими регионами?

Новости Беларуси. Глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко прибыла в Минск с официальным визитом.

5 июня Матвиенко встретилась с президентом Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это палата территориального представительства, то есть Вы непосредственно связываете регионы, связываете Россию в этом органе власти. Нам бы очень хотелось, чтобы к этому процессу (сотрудничество Беларуси с регионами) Вы подключились. Вы бы помогли сохранить основу наших отношений. Потому что, как бы там ни было, все-таки внизу формируется этот фундамент, да и фундамент – это нижняя часть любого здания. Нам бы очень хотелось, чтобы Вы как-то эту идею продумали. Мы на любом уровне готовы с Вами сотрудничать, в том числе и на моем, потому что идея сотрудничества между регионами и Беларусью в свое время мною была выдвинута. Я буду всячески с Вами сотрудничать, если Вы согласитесь на эту инициативу.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Визит делегации Совета Федерации проходит сразу после знакового визита Владимира Владимировича Путина. В России очень высоко оценили результаты этого визита. И в том заявлении, которое Вы подписали с Владимиром Владимировичем, изложена программа дальнейшего стратегического партнерства России и Беларуси. Роль парламента здесь может быть очень велика, имею в виду законодательное, нормативное обеспечение, имею в виду синхронизацию ратификаций внутригосударственных процедур.

Большой ресурс у нас есть в гармонизации, сближении наших законодательств, что будет создавать условия для более быстрых интеграционных процессов.

После встречи с Лукашенко Матвиенко выступила перед журналистами.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

К моменту выхода и подписания соглашения о полноформатном Евразийском экономическом союзе должно быть принято решение о создании парламента этого союза. Моя точка зрения, что депутаты этого Евразийского парламента должны избираться прямыми выборами населения наших государств, а не делегироваться. Считаю, что тогда это будет парламент, наделенный полномочиями жителей этих стран, и будет работать полноценно и эффективно, имея мандат от жителей наших государств.

Валентина Матвиенко стала почетным профессором БГУ

5 июня Валентина Матвиенко стала почетным профессором БГУ за вклад в развитие белорусско-российских отношений в области образования, науки и культуры. Этого высокого звания удостоены лишь 30 известных людей в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мантию и диплом спикеру Совета Федерации вручил ректор БГУ Сергей Абламейко.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

С Московским государственным университетом и с Санкт-Петербуржским государственным университетом у БГУ самые тесные отношения: всевозможный студенческий обмен, культурный, научный.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Быть почетным профессором такого прославленного университета – это действительно большая честь. Это обязывает меня еще больше усилий прилагать для развития и укрепления российско-белорусских отношений. И я обещаю это непременно делать.

Я благодарю вас за приглашение посетить университет, который является центром формирования научной и культурной элиты вашей страны.

Матвиенко в Минске встретилась с Рубиновым и Мясниковичем

4 июня состоялась встреча в Совете Республики Национального собрания Беларуси.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Сегодня российско-белорусские отношения вышли уже на качественно новый этап развития. Россия и Беларусь – это стратегические партнеры, которые развивают сотрудничество на взаимовыгодной основе. Теперь не только на двусторонней основе, не только в рамках Союзного государства, но и в рамках тех очень серьезных интеграционных объединений, которые активно развиваются на постсоветском пространстве.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Союзное государство заложило основы для дальнейшей, более широкой, интеграции на постсоветском пространстве. И, конечно, те годы, которые прошли, которые мы прошли вместе в строительстве Союзного государства, та законодательная база, которая была создана за это время, накопленный практический опыт и в вопросах торговли, таможенных делах, и в вопросах экономического и политического сотрудничества – это бесценный опыт.

4 июня состоялась встреча в Правительстве Беларуси.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской федерации:

С визитом Владимира Владимировича Путина — который подчёркнуто в первую очередь приехал в Минск, чтобы ещё раз показать, что Беларусь для нас самый важный стратегический партнёр — открывается качественно новый этап и перспективы расширения и углубления наших связей.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы очень высоко оцениваем результаты визита Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И это был не просто официальный визит, он был наполнен конкретными предложениями и проектами.

На Площади Победы Матвиенко возложила венок к обелиску и почтила минутой молчания память погибших в Великой отечественной войне. По традиции, по окончании церемонии торжественным маршем по площади прошла рота почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.