Как посол Великобритании вместе с мамой гостили в Турове и участвовали в аутентичном обряде: репортаж «Картины мира»

Многие высокопоставленные иностранцы открывают для себя страну, благодаря дипломатической миссии. Посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб любовалась красотами Припяти вместе со своей мамой.

Прочувствовать неповторимую атмосферу Полесья высокие гости с Туманного Альбиона приехали, кажется, в самое комфортное для них время года.

Вы сегодня много гуляли по лесу, как вам погода? Мне кажется, что уже достаточно холодно!

Фиона Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:

Я бы не сказала. Вообще, уже октябрь, и это нормально. Возможно, сыро, но в целом мне комфортно.

Найджел Робертс, писатель, автор путеводителя по Беларуси:

Я ехал на Полесье – в край туманов и болот. И очень рад, что нам посчастливилось увидеть такую меланхоличную и красивую осень здесь.

На берегах Припяти – уникальное по своей концентрации изобилие представителей флоры и фауны Беларуси. Последние к общению с Послом оказались не готовы. Но это, как шутили сами экскурсанты, компенсировалось с лихвой возможностью прикоснуться буквально к каждому обитателю в безопасных условиях.

Кстати, в этот тур вы приехали со своей мамой. Вы знали, что в субботу мы празднуем в Беларуси день матери?

Фиона Гибб:

Нет, правда? Мы обычно в марте отмечаем. Как удачно я забронировала ресторан на вечер субботы. Правда, мы просто собирались поужинать с друзьями. А теперь повод есть!

И в то время, как Фиона Гибб изучала исторические торговые пути в попытке спроецировать их на современность, Нэнси Муррай Гибб – мама посла Соединенного Королевства в Беларуси – мечтала о другой исторической адаптации.

Нэнси Муррай Гибб, мама Фионы Гибб:

Какой красивый головной убор! Какой красивый передник! Ох, я бы купила такой и носила бы.

За 20 месяцев своей дипслужбы Посол объехала внушительный список белорусских городов, однако в Турове оказалась впервые.

Фиона Гибб:

Посмотрите, как здесь красиво! И так мало людей знают об этом! Я думаю, у Беларуси большой туристический потенциал. Но мне кажется, что ваши люди должны активнее использовать английский язык, особенно в музеях, чтобы было понятно, что видишь и что читаешь.

Например, здесь находится фундамент церкви XII века, а вообще нет никакой информации на английском, поэтому я просто не могла полно воспринять информацию, религиозные термины. Тем не менее, вашим правительством был сделан важный шаг для привлечения туристов (в том числе из Соединенного королевства) – 5-дневный безвизовый въезд.

Как думаете, надо ли больше?

Фиона Гибб:

Абсолютно точно – да! Первый и последний дни – это прилет-отлет. Три дня на Минск и, может быть, успеете в Мир и Несвиж. Но этого недостаточно, чтобы отправиться в Брест в крепость или в Витебск, или сюда – на Полесье. Мне кажется, вы должны продлить минимум до 10 дней, а то и до 30. Месяц – было бы много лучше.

С тем, что за 5 дней Беларусь не узнаешь, согласен и популярный английский писатель Найджел Робертс. Он написал англоязычный путеводитель по нашей стране, приезжает сюда часто и подолгу. Наша страна для него – второй дом.

Найджел Робертс:

Многие читатели пишут мне, побывав в Беларуси, что остались под очень большим впечатлением от природы и людей, хотят приехать снова. И несмотря на то, что туристов, в том числе из Соединенного королевства, с каждым годом здесь становится больше – это начало строительства моста между нашими странами.

Кстати, одним из блоков этого самого моста между Беларусью и Соединенным королевством уж точно может стать гастрономическое сотрудничество.

Фиона Гибб:

Конечно, люблю драники со сметаной, но обычно ем зимой, потому что это тяжелая пища, и после этого надо много бегать. Люблю речную рыбу. Я вегетарианка, но ваши молоко и сыр люблю и ем.

Проверить это оказалось несложно: в Турове есть сырзавод – здесь из белорусского молока делают итальянские сыры. Пока 80% вкусной продукции уезжает на рынки России, но, как оказалось, есть все шансы быть на полках магазинов королевства.

Фиона Гибб:

Сейчас есть определенные проблемы с поставками продукции на рынок Евросоюза, но когда Соединенное королевство выйдет из его состава, я думаю, все возможно. Ведь, действительно, очень вкусно! Качественно, просто превосходно.

Кстати, насладиться вкусом уже типично белорусских блюд из наших же продуктов и стать участниками аутентичного обряда Фионе Гибб вместе с мамой тоже удалось – так сказать, на «закусочку».

Это тот самый момент, когда знание английского или белорусского не нужно. Здесь говорят на языке дружбы, и это, кажется, та самая отличительная черта белорусов.

Фиона Гибб:

Мне кажется, такие люди – это то, что отличает Беларусь. Больше всего я ценю в ваших людях дух.

Вот сегодня нам показали старинный обряд. И эти женщины, эта музыка и национальная еда… Сразу забываешь, что хмуро или капает дождь, потому что этот позитив и гостеприимство, колорит и дух людей – просто прекрасно.

Нэнси Муррай Гибб:

Я бы вообще не хотела уезжать отсюда. Летом приеду и поселюсь здесь. И на Рождество тоже приеду в Беларусь. У вас замечательная страна, замечательные люди, берегите ее.