Как Беларусь ответит на ограничения со стороны Литвы – рассказал Головченко
Белорусские потребители и экономика нашей страны не пострадают от введения ограничений в отношении Литвы. Постановления, принятые правительством в ответ на недружественные шаги сопредельной страны, прокомментировал Роман Головченко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о двух документах. Первый вводит запрет на ввоз и реализацию в нашей стране ряда продукции, в основном продовольственной группы. В перечне – молоко и сливки сгущенные, фрукты, орехи, кофе, соки, чулочно-носочные, строительные изделия, холодильники и морозильники литовского производства. При этом ограничения не коснутся товаров категории «для личного пользования».
Вторым постановлением вводится запрет на поставки промышленных партий товаров через белорусско-литовскую границу, вне зависимости от страны происхождения.
В список вошли спиртные напитки, шины и покрышки, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также запчасти для авто. Но это не значит, что они вовсе не попадут в Беларусь, отметил премьер-министр. Просто теперь эту продукцию придется ввозить в обход территории Литвы. Это поможет снизить давление на действующие КПП.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Существенные партии товаров просто уйдут оттуда и будет легче пересекать границу с теми товарами, которые нам действительно нужны. Конечно, косвенно пострадает и литовский бизнес, потому что не секрет, что многие литовские логистические распределительные центры специализировались на аккумулировании больших товарных партий. Это не литовские товары – это товары, которые поступают из разных стран. Да, они потеряют эти потоки. Они пойдут по другим маршрутам. Решение абсолютно выверенное, просчитано оно. Готовилось группами экспертов, специалистов. Оно полностью легитимно.
Впрочем, несмотря на недружественные шаги в наш адрес, Беларусь остается открыта к конструктивному диалогу. Мы не сжигаем мосты, подчеркнул премьер-министр. Все документы имеют временные рамки и решения могут быть отменены, если власти Литвы возобновят работу погранпереходов. В противном случае, Беларусь будет принимать соответствующие решения для защиты национальных интересов. Для этого наша страна обладает достаточным арсеналом.