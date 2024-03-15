Как Беларусь ответит на ограничения со стороны Литвы – рассказал Головченко

Белорусские потребители и экономика нашей страны не пострадают от введения ограничений в отношении Литвы. Постановления, принятые правительством в ответ на недружественные шаги сопредельной страны, прокомментировал Роман Головченко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о двух документах. Первый вводит запрет на ввоз и реализацию в нашей стране ряда продукции, в основном продовольственной группы. В перечне – молоко и сливки сгущенные, фрукты, орехи, кофе, соки, чулочно-носочные, строительные изделия, холодильники и морозильники литовского производства. При этом ограничения не коснутся товаров категории «для личного пользования». Вторым постановлением вводится запрет на поставки промышленных партий товаров через белорусско-литовскую границу, вне зависимости от страны происхождения.

В список вошли спиртные напитки, шины и покрышки, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также запчасти для авто. Но это не значит, что они вовсе не попадут в Беларусь, отметил премьер-министр. Просто теперь эту продукцию придется ввозить в обход территории Литвы. Это поможет снизить давление на действующие КПП. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Существенные партии товаров просто уйдут оттуда и будет легче пересекать границу с теми товарами, которые нам действительно нужны. Конечно, косвенно пострадает и литовский бизнес, потому что не секрет, что многие литовские логистические распределительные центры специализировались на аккумулировании больших товарных партий. Это не литовские товары – это товары, которые поступают из разных стран. Да, они потеряют эти потоки. Они пойдут по другим маршрутам. Решение абсолютно выверенное, просчитано оно. Готовилось группами экспертов, специалистов. Оно полностью легитимно.