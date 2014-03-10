К 2020 году белорусские лифты приведут в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работать созданные по поручению Президента межведомственные рабочие группы. В центре внимания сразу две сферы. Одна из них – ЖКХ.

10 марта в Минске обсудили наиболее острые вопросы, стоящие перед отраслью: водо- и энергоснабжение, кадровое обеспечение. Одна из последних тем – лифтовое хозяйство. К 2020 году лифты необходимо привести в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза. Заменить нужно около 15 тысяч. Срок их использования уже близок к 30 годам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ровнейко, начальник главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь, член рабочей группы по проблемах ЖКХ:

Это позволит сократить затраты на одном лифте порядка на 30%. Но мы достигаем того же результата, то есть приводим лифт в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза. Нормативы, которые действуют в услугах по обслуживанию лифтов, по мнению рабочей группы, они, скажем так, несколько завышены. Об этом свидетельствует то, что фактическая численность предприятий лифтового хозяйства выше нормативной порядка на 40%.

Обсуждались и другие проблемы ЖКХ. Многие из них знакомы жителям страны, поэтому свои предложения и замечания высказывают и обычные граждане.

Местные жители:

Делали капремонт дома 5-6 лет назад. Окна какие-то сделали, внутреннюю створочку какую-то, испытания, и ставили те же самые старые окна. Сейчас они у нас все летят.

Я, например, не согласна была с тем, что на квартиру – 250 киловатт. В одной квартире один человек живет, конечно, ему 250 не надо. А в другой квартире – 7. Это разница.

Хотелось бы небольшое ограждение. Чтобы детская площадка была загорожена от машин. Потому как дети просто непредсказуемы: они выбегают на дорогу, и там, конечно же, очень опасно.

И кран починить, и еще что-то вызываешь. Такие есть специалисты. Вот, может, таких побольше бы. Потому что вызовешь и, действительно, можно не дозваться, а запишут и на второй день будешь. Не очень они спешат по вызовам этим.