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Израиль нарушил перемирие

21 августа 2006 07:58
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19 августа израильские военные провели спецоперацию недалеко от города Баальбек.

Как утверждают источники в командовании ливанской армии, десант на двух джипах высадился под прикрытием авиации. По пути в деревню Будай солдаты вступили в бой с боевиками "Хезболлах".

В завязавшейся ожесточенной перестрелке погиб один израильский военнослужащий, еще двое получили ранения. Официальный Тель-Авив заявил, что рейд был направлен на предотвращение контрабанды оружия из Сирии и Ирана.
Высадка израильского десанта - первый случай нарушения соглашения о прекращении огня в Ливане, которое соблюдается с 14 августа.

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