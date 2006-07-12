В Индии произошел крупный теракт

В промышленной столице Западной Индии - городе Мумбаи - террористы взорвали семь поездов в час пик. Погибли, по меньшей мере, 135 человек и более 250 пострадало. По мнению спасателей, число жертв и раненых еще заметно возрастет.

Первый взрыв произошел в вагоне одного из местных поездов вблизи станции Кхар в 17.54 по минскому времени. Через полчаса индийская полиция получила сообщения еще о шести терактах, произошедших в течение 11 минут после первого, передают информагентства.

Ранее такой крупный теракт в Мумбаи произошел 13 лет назад. Тогда более 250 человек погибло из-за взрывов тринадцати бомб в различных местах города.

В связи с терактами в Индии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования индийскому руководству, родным и близким погибших. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.