На повестке дня - обсуждение условий проведения саммита глав государств СНГ

В штаб-квартире Исполкома СНГ 12 июля в Минске постоянные полномочные представители стран Содружества провели очередное заседание. В числе основных вопросов - обсуждение повестки дня предстоящего нынешней осенью саммита глав государств СНГ, которое пройдет в Минске. Сегодня же белорусской стороной была предложена и дата проведения саммита: в случае, если ее поддержат другие страны - участницы Содружества Независимых государств, то президенты соберутся в Минске 17 октября. Днем раньше предполагается встреча глав правительств. Постоянные полномочные представители государств Содружества намерены также обсудить, как выполняются решения Совета постоянных представителей от 6 июня этого года, затронуть вопросы культурного сотрудничества государств - участников СНГ, рассмотреть проект Решения Совета глав государств СНГ об увековечении празднования Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, страны Содружества проанализируют выполнение пятилетней Программы действий по развитию СНГ и Решения Совета глав государств о совершенствовании и реформировании органов Содружества.