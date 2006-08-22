Израиль и Ливан нарушают условия перемирия

Несмотря на объявленное перемирие Ливана и Израиля, его не соблюдает ни одна из сторон. Самолеты ВВС Израиля нарушают воздушное пространство Ливана, а "Хизбалла" различными путями старается заполучить оружие из Сирии и Ирана.

ООН пытается сохранить хрупкий мир на Ближнем Востоке. Ее представители беспокоятся о безопасности населения больше чем непримиримые соперники.

Каналы поставок вооружения Ливана все еще открыты. Боевики ожидают ракеты и другое военное снаряжение в ближайшие недели.

По словам представителей командования ЦАХАЛ, если стороны не найдут компромисс, уже в ближайшие месяцы может начаться второй этап боевых действий между Израилем и боевиками "Хизбаллы". Единственная возможность предотвратить новый виток военных действий - прекратить поставки оружия в Ливан через сирийскую границу.

В то же время не утихают споры - кто возглавит контингент миротворческих сил. В Тель-Авиве заявляют, что не желают видеть в регионе представителей миротворческих сил тех стран, с которыми Израиль не имеет дипломатических отношений. В правительстве согласны с тем, чтобы миротворческие силы возглавила Италия.

По имеющимся данным, официальный Рим готов отправить в Ливан три тысячи "голубых касок". Именно они возьмут на себя охрану пропускных пунктов на границе. Однако пока Италия не дала окончательного ответа о готовности возглавить миротворческий контингент.

Тем временем, на войне, к которой Беларусь не имеет никакого отношения, гибнут выходцы из нашей республики. В ходе боевых действий в Ливане погибли четыре гражданина Израиля - военнослужащих ЦАХАЛа, которые в 90-е годы репатриировались из Беларуси.

Увеличилось число бывших жителей Минска, которые хотят вернуться из Израиля. Только за последние несколько недель в миграционные службы белорусской столицы обратилось более 40 эмигрантов - бывших граждан Беларуси. Сейчас эти обращения рассматриваются.

Как сообщили в МВД, в 1990 году из Беларуси на постоянное место жительства в другие страны уехало около 135 тысяч человек, из которых около 98 % - в Израиль.