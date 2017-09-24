Итоги учений «Запад-2017»: мнение президента Беларуси, представителей НАТО и военных экспертов

Новости Беларуси. Темой недели, вне всякого сомнения, стало стратегическое белорусско-российское учение «Запад-2017». Вернее, его результат, похоронивший все громкие фантастические теории некоторых иностранных политиков и журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какие только версии не вбрасывались на информационное поле! От оккупации Беларуси до вторжения в Прибалтику и Украину. Разумеется, ничего такого не произошло даже близко.

Отработав сценарии защиты Союзного государства, российские военные отбыли домой. Белорусские – с полигонов вернулись на базы. Цели учения достигнуты, опыт получен, служба идет. За исключением того, что это были одни из самых крупных маневров, все остальное, в общем-то, как всегда. Для мира учение «Запад-2017» стало событием военно-политической сферы, для Беларуси – успешным продолжением совершенствования вооруженных сил.

Авиация, артиллерия, подразделения ПВО и сухопутный контингент. Объединенная группировка войск Союзного государства на протяжении 8 дней уничтожала условного противника у своих Западных границ.

Задачи и маневры отрабатывались разные. Задействовали сразу 6 полигонов. Масштаб, определенный изначально, подчеркивал: только защита – и при этом на всех рубежах. Что-то вроде универсального «солдата». А взаимодействие белорусско-российских военных показало: слаженная работа – и есть принцип универсальности – как на земле, так и в воздухе.

Полигон «Домановский». Здесь смешанное подразделение ПВО столкнулось с угрозой атаки с воздуха. При этом противник навязывал свои действия таким образом, что без тактической подготовки нашим «Осам» при прикрытии «Иглы» пришлось фактически импровизировать. Точки отражения атак меняли, и такой стратегический шаг позволил уничтожить все цели задолго до подхода.

Наблюдатели (а им показали каждую из точек учения еще до активной стадии «Запада») делились мнениями.

Каупо Кийс, военный эксперт (Эстония):

Это обыкновенное учение. Все страны могут иметь учения. Они профессионально работали.

На защиту границ Союзного государства стали и силы территориальной обороны. Здесь в каждом из подразделений средний возраст – окало 40 лет. И никто, несмотря на трудности (а из привычки давно вышла та самая чеканка шага), не пожаловался.

Николай Кривченя лично готовил тех, кто в строевой коробке гордо и без притязаний держал строй.

Николай Кривченя, военный комиссар военного комиссариата Минской области:

В первые дни было тяжело. Новое обмундирование – понатирали ноги. Но все равно ноги мазали зеленкой, кровь идет. «Нет, я пойду!». Очень большая в Республике Беларусь любовь к своей стране, любовь к вооруженным силам.

Еще до начала первых маневров наши западные соседи без фактов, но с собственными доводами пытались утверждать. В Беларуси отнюдь не пытаются обороняться, наоборот, строят иной план. Но с этим не согласны и эксперты, и политики. Если в копилке одни только предложения, подкрепить их чем? Холодно веет.

Петр Симоненко, первый секретарь Центрального Комитета коммунистической партии Украины:

Эти учения, когда речь идет о том, что в союзе Беларуси и России решают сегодня вопросы, как исключить возможное военное подавление, желание и воля народов жить самостоятельными и независимыми – это правильно.

А наши соседи год от года у границ Беларуси наращивают потенциал стратегический. Мы реагируем спокойно. Учения есть учения, пусть они проходят и с завидным постоянствам. Без сообщений о том, где точно будут размещены войска и какие перед ними ставятся задачи. Только скудно – о количестве контингента, состав подразделения НАТО и сроках первых залпов. Получается – всё секрет?