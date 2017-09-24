Итоги учений «Запад-2017»: мнение президента Беларуси, представителей НАТО и военных экспертов
Новости Беларуси. Темой недели, вне всякого сомнения, стало стратегическое белорусско-российское учение «Запад-2017». Вернее, его результат, похоронивший все громкие фантастические теории некоторых иностранных политиков и журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Какие только версии не вбрасывались на информационное поле! От оккупации Беларуси до вторжения в Прибалтику и Украину. Разумеется, ничего такого не произошло даже близко.
Отработав сценарии защиты Союзного государства, российские военные отбыли домой. Белорусские – с полигонов вернулись на базы. Цели учения достигнуты, опыт получен, служба идет. За исключением того, что это были одни из самых крупных маневров, все остальное, в общем-то, как всегда. Для мира учение «Запад-2017» стало событием военно-политической сферы, для Беларуси – успешным продолжением совершенствования вооруженных сил.
Авиация, артиллерия, подразделения ПВО и сухопутный контингент. Объединенная группировка войск Союзного государства на протяжении 8 дней уничтожала условного противника у своих Западных границ.
Задачи и маневры отрабатывались разные. Задействовали сразу 6 полигонов. Масштаб, определенный изначально, подчеркивал: только защита – и при этом на всех рубежах. Что-то вроде универсального «солдата». А взаимодействие белорусско-российских военных показало: слаженная работа – и есть принцип универсальности – как на земле, так и в воздухе.
Полигон «Домановский». Здесь смешанное подразделение ПВО столкнулось с угрозой атаки с воздуха. При этом противник навязывал свои действия таким образом, что без тактической подготовки нашим «Осам» при прикрытии «Иглы» пришлось фактически импровизировать. Точки отражения атак меняли, и такой стратегический шаг позволил уничтожить все цели задолго до подхода.
Наблюдатели (а им показали каждую из точек учения еще до активной стадии «Запада») делились мнениями.
Каупо Кийс, военный эксперт (Эстония):
Это обыкновенное учение. Все страны могут иметь учения. Они профессионально работали.
На защиту границ Союзного государства стали и силы территориальной обороны. Здесь в каждом из подразделений средний возраст – окало 40 лет. И никто, несмотря на трудности (а из привычки давно вышла та самая чеканка шага), не пожаловался.
Николай Кривченя лично готовил тех, кто в строевой коробке гордо и без притязаний держал строй.
Николай Кривченя, военный комиссар военного комиссариата Минской области:
В первые дни было тяжело. Новое обмундирование – понатирали ноги. Но все равно ноги мазали зеленкой, кровь идет. «Нет, я пойду!». Очень большая в Республике Беларусь любовь к своей стране, любовь к вооруженным силам.
Еще до начала первых маневров наши западные соседи без фактов, но с собственными доводами пытались утверждать. В Беларуси отнюдь не пытаются обороняться, наоборот, строят иной план. Но с этим не согласны и эксперты, и политики. Если в копилке одни только предложения, подкрепить их чем? Холодно веет.
Петр Симоненко, первый секретарь Центрального Комитета коммунистической партии Украины:
Эти учения, когда речь идет о том, что в союзе Беларуси и России решают сегодня вопросы, как исключить возможное военное подавление, желание и воля народов жить самостоятельными и независимыми – это правильно.
А наши соседи год от года у границ Беларуси наращивают потенциал стратегический. Мы реагируем спокойно. Учения есть учения, пусть они проходят и с завидным постоянствам. Без сообщений о том, где точно будут размещены войска и какие перед ними ставятся задачи. Только скудно – о количестве контингента, состав подразделения НАТО и сроках первых залпов. Получается – всё секрет?
Это самый крупный полигон страны – «Борисовский». Главнокомандующий, осмотрев с высоты полета масштаб последнего дня учения, наблюдать за ходом маневров продолжил в передвижном командном пункте. Здесь всё засекречено, поэтому ни камер, ни журналистов, и только на этой точке остается стратегический камуфляж. В остальном – открытость и доступность. Вот и ответ на все предубеждения.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Мы читали очень много информации, которая не соответствует действительности. В частности, о масштабах учения, о количестве участников, о количестве вооружения, о целях и задачах. Даны исчерпывающие ответы на все эти сомнения, вопросы, опасения.
К 14 наблюдателям из 7 стран, которые следили за ходом стратегической подготовки на протяжении недели, присоединились представители НАТО и ОБСЕ. При более высоком положении они смогли убедиться лично: мы готовы защищаться, а не атаковать.
Мухтар Шахуб, военный атташе посольства государства Ливия в Республике Беларусь:
Это учение считается для всех военных во всем мире важным и обязательным. И, насколько я смотрел, здесь всё отлично, все в порядке, всё четко.
Томас Вастерманн, представитель НАТО:
Это учение смогли увидеть представители НАТО. Можно сказать, «Запад-2017» продемонстрировал открытость и прозрачность.
Объединенная группировка действует, как одно целое. Это заметно и по совместной отработке целей, и по главному принципу венного искусства. Прикрывать друг друга: значит, иметь рядом и крепкое плечо, и надежный тыл.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прошедшие маневры позволили повысить боевую и, самое главное, – товарищескую взаимопомощь белорусов и россиян при выполнении учебно-боевых задач. Развитие отношения с Российской Федерацией и системы коллективной безопасности закреплено в нашей военной доктрине в качестве приоритетной задачи. Совместная военная деятельность и сотрудничество с Россией – проведение учений – не направлены против третьих стран и служат исключительно защите наших национальных интересов.
В этом году активная фаза учений проходит на территории Беларуси. В боевом применении и новики отечественного воепрома, и техника, которая уже успела себя зарекомендовать. Но в цене не только возможности военных машин, а наше мирное небо.
Александр Лукашенко:
Символично, что учения проходили на белорусской земле, где в годы Великой Отечественной войны развернулось небывалое по масштабам всенародное сопротивление агрессору. Мы свято помним и гордимся подвигом поколения победителей, спасшего человечество от фашизма. Мы никому не угрожали и угрожать не собираемся. С наших земель не исходили угрозы и войны. Но тот, кто приходил на эту землю, всегда получал достойный отпор.
Александр Лукашенко отметил, что уровень и подготовка личного состава, а будучи лейтенантом, Президент учувствовал в аналогичных маневрах в «Западе» 81-го года, значительно выросла. Задачи остались неизменными.
Александр Лукашенко:
Я сравниваю те учения и нынешние учения. Выучка и уровень значительно выросли. Вы совсем другие солдаты и офицеры, но цели у нас те же – защитить независимость наших государств. Защитить наши национальные интересы. И просто защитить наши семьи.
Отличникам учений глава государства вручил часы, стрелки которых будут отсчитывать для защитников Союзного государства мирное время. А впереди – очередная задача.
Подразделения и части начали погрузку военной и специальной техники в первый же день после завершения учения. В первую очередь, российской. Этот эшелон отправится домой уже сегодня, а весь оставшийся контингент вернется в места постоянной дислокации до 30 сентября.
Военные составы комплектуются для железнодорожного перехода, а провожают товарищей по оружию с оркестром.
За время маневров позывные союзников стали дружеским «Привет».
Юрий Камаров, заместитель начальника штаба танкового батальона Вооруженных Сил Российской Федерации:
Польза данных учений – огромная. Мы выполнили совместную боевую задачу и сейчас с чистой совестью возвращаемся домой.
«Запад-2017» в очередной раз доказал: границы Союзного государства –на замке, и подобрать к нему ключ не получится.