И.Лиховый: Украина и Беларусь дружат только ради себя

Мнение по белорусско-украинскому вопросу высказал гость программы «Неделя» — Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Игорь Лиховый.

— Как Вы оцениваете итоги состоявшихся на этой неделе белорусско-украинских переговоров, и какой конкретикой они, возможно, наполнят отношения наших стран?

— Действительно, на неделе произошло два важных события. Во-первых, визит нового министра иностранных дел Петра Порошенко — кстати, первый визит он сделал именно в Беларусь, все остальные визиты были многосторонними, это тоже подчёркивает важность вектора внешней политики Украины в сторону Беларуси. И визит первого вице-премьера Александра Турчинова, связанный с проведением 17-го заседания межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Этот год отличается от предыдущего тем, что мы уже переходим от прямой торговли товарами, которая очень важна, но всё же это наиболее простой вид сотрудничества, к кооперации, к созданию совместных предприятий, к тому же в таких областях как машиностроение, как химическая промышленность, аграрно-промышленный комплекс. Недавно был подписан договор о сотрудничестве в области мирного освоения космоса, то есть мы начинаем задействовать наши потенциальные возможности в высоких технологиях. Мы начали создавать высокотехнологичные машиностроительные предприятия, например, по строительству пассажирских вагонов, в которых нуждается Беларусь, и активное участие в этом примет наш Крюковский вагоностроительных завод. С другой стороны, Украина заинтересована в привлечении опыта и мощностей, к примеру, гомельского сельскохозяйственного машиностроения и других предприятий. Кроме того, в прошлом году мы приобрели у вас почти 9 тысяч тракторов — для них нужно создавать сервис.

— Многие говорят о том, что долгое время отношения между Беларусью и Украиной были достаточно прохладными, а сейчас наблюдается всплеск активного общения на высоком уровне. И интерес к этому всплеску проявляют не только аналитики в Украине и в Беларуси, но и в других странах. В частности, появилось такое мнение, что чуть ли не Беларусь и Украина решили вместе подружить против России. Как бы Вы прокомментировали эту ситуацию?

— Я думаю, что Украина и Беларусь дружат только ради себя. Прежде всего, мне импонирует позиция глав наших государств, это показал и январский газовый кризис, и события, связанные с молочной продукцией летом этого года. Руководители ведут себя очень ответственно, как настоящие хозяева. Они защищают своих товаропроизводителей, они защищают своих граждан и независимость своего государства. Это очень важно, они действительно выступают как гаранты Конституций. Особенно в Кишинёве все заметили взвешенные позиции не только наших президентов — к ним присоединились и руководители других стран СНГ, потому что кризис всегда ставит новые вопросы и бросает новые вызовы. Каждый работает на своё государство. Так сложилось, что в соседях у нас есть государства с гораздо более мощными экономиками и в такой конкуренции выживать чрезвычайно сложно. Я хочу заверить всех белорусов, что у Украины так много внутренних задач, что объединяться против кого-то с кем бы то ни было бессмысленно.

— Сейчас официальный Минск и официальный Киев достигли консенсуса и близости по многим позициям в экономических и политических вопросах. Но в Украину пришли выборы, а как показывает практика, в этом случае начинает маленький, пусть и структурированный, но всё-таки хаос. Как Вам кажется, с учётом возможных итогов политической кампании да и в самом её процессе, не потеряется ли нить этих двусторонних отношений? Как вообще будут развиваться отношения Беларуси и Украины после этих выборов?

— Если сравнивать товарооборот и активность отношений, то, мне кажется, от выборов к выборам они только поднимали свою планку, только крепчали наши отношения. Если смотреть перспективы, то сегодня мы уже знаем нескольких кандидатов, которые заявили о желании добыть самый высокий пост в государстве, и тех, кто ещё не зарегистрировался, но готовится к этому. Это всё зрелые политики, которые работают не первый день, и все они понимают важность отношений между Украиной и Беларусью. В Верховной Раде очень чётко видно, как силы поддерживают те или иные проекты: есть восточный вектор, есть западный вектор. Если вопрос касается Беларуси, я отмечаю это с удовлетворением, все объединяются.

— Выборам посвящён и интерактивный опрос нашей программы. Наши телезрители сейчас отвечают на вопрос «Что труднее всего выбрать в этой жизни?»: депутата, профессию или всё-таки жену или мужа. Как бы вы ответили на это вопрос?

— Жена или муж — это на двадцать четыре часа в сутки, профессия — на восемь часов. Депутат важен, но не настолько. Я думаю, что выбор мы должны делать каждый день, и от выбора зависят наше будущее и наше настоящее.